Restaurants vaker dicht en kleiner menu door personeelsgebrek

Horecabezoekers moeten ook dit jaar nog rekening houden met de flinke personeelstekorten in de sector. Zij zullen vaker dichte restaurants, gesloten terrassen en minder keuze op de menukaart tegenkomen. Ook bieden cafés en restaurants volgens branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) steeds vaker kant-en-klaarmaaltijden aan klanten aan vanwege het personeelsgebrek.

KHN-voorzitter Robèr Willemsen ziet de al eerder voorbereide gerechten als een goede oplossing, die niet ten koste hoeft te gaan van de tevredenheid vanuit klanten. “De kwaliteit van kant-en-klaarmaaltijden is de afgelopen jaren toegenomen. Je ziet dat ondernemers nu investeren in betere ovens om de maaltijden te verwarmen en meer aandacht in de voorbereiding steken om met het personeelstekort om te gaan”, zei Willemsen op vakbeurs Horecava tegen het ANP.

Vooral de behoefte aan koks is groot volgens de branchevereniging. “Van de ongeveer 60.000 structurele vacatures zijn er 40.000 in de keuken”, aldus Willemsen. Op een schaal van 1 tot 10 is de krapte onder koks het grootst, met een score van 8. Onder bedieningspersoneel ligt die krapte op het horecagemiddelde van 4, maar ook dat betekent al “zeer krap”.

KHN verwacht dat het personeelstekort dit jaar iets minder wordt, maar nog altijd groot blijft. Het “binden, boeien en opleiden” van werknemers is de grootste van alle uitdagingen voor ondernemers in de horeca. Personeel wil perspectief hebben, bijvoorbeeld op het gebied van doorgroeien, leren en het verkrijgen van aandelen in de onderneming. “En de huidige jonge generatie wil graag meedenken in wat in het bedrijf beter kan”, meent Willemsen.

Ook aan het aantrekkelijker maken van horeca-opleidingen moet de sector aandacht blijven besteden, vindt de voorzitter. Het aantal opgeleide krachten neemt in de horeca al jaren af. “Maar dat komt ook door de lage belangstelling voor het mbo, wat een landelijk probleem is. Dat kost jaren om te verbeteren.” En dat terwijl geschoold personeel volgens Willemsen cruciaal is voor het leveren van de gewenste kwaliteit in de horeca.