Airbus troeft rivaal Boeing af ondanks toeleveringsproblemen

De Europese vliegtuigbouwer Airbus heeft opnieuw meer vliegtuigen afgeleverd dan rivaal Boeing. En dat terwijl Airbus door toeleveringsproblemen de eigen verwachtingen had moeten laten varen. Ook de bestellingen voor het in Toulouse gevestigde Airbus waren hoger dan die van Boeing.

Airbus verwachtte eerder dat het in 2022 in totaal 720 vliegtuigen aan nieuwe eigenaren zou kunnen leveren. Halverwege vorig jaar verlaagde de vliegtuigbouwer dat aantal tot 700 voordat het bedrijf het streefcijfer helemaal losliet. Uiteindelijk kon het concern 661 vliegtuigen afleveren, wat nog altijd fors meer was dan de 611 van 2021.

En dus meer dan Boeing dat 480 vliegtuigen afleverde. Daarvan waren er 387 van het type 737. De Airbus-concurrent A320 was goed voor 516 afgeleverde vliegtuigen vorig jaar.

Ook qua bestellingen troefde Airbus Boeing weer af. Het Europese bedrijf kreeg 820 bestellingen binnen, tegen 808 voor de Amerikaanse concurrent.