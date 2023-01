Baas energieconcern Uniper vertrekt na overname door Duitse staat

Topman Klaus-Dieter Maubach van het Duitse energieconcern Uniper treedt af. Het bedrijf kwam in grote financiële problemen doordat Rusland veel minder gas aan Duitsland levert en moest met overheidssteun worden gered. Maubach maakt nu gebruik van zijn speciale recht om zijn functie neer te leggen na de overname door de staat.

Uniper leed het afgelopen jaar tientallen miljarden euro’s verlies doordat het Russische staatsgasbedrijf Gazprom langlopende leveringscontracten niet meer nakwam na de inval van Rusland in Oekraïne. Daardoor moest het Duitse bedrijf, dat ook in Nederland elektriciteitscentrales heeft, tegen de extreem hoge actuele marktprijzen gas inkopen. Berlijn schoot te hulp met in totaal 34,5 miljard euro aan staatssteun, om zo een domino-effect van omvallende energiebedrijven te voorkomen.

“Klaus-Dieter Maubach heeft Uniper door een existentiële crisis geloodst die vorig jaar door Rusland is veroorzaakt. Hij is erin geslaagd het bedrijf te stabiliseren, waarvoor wij hem erg dankbaar zijn”, zegt voorzitter van de raad van commissarissen Tom Blades.

Maubach blijft leidinggeven aan Uniper totdat het bedrijf een opvolger heeft gevonden. Ook operationeel topbestuurder David Bryson verlaat het bedrijf nu de Duitse staat de nieuwe eigenaar is.