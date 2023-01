BMW verslaat Mercedes opnieuw in premiumsegment

De Duitse autofabrikant BMW heeft voor het tweede jaar op rij zijn grote rivaal Mercedes-Benz verslagen. Het concern, dat ook de merken MINI en Rolls-Royce omvat, verkocht vorig jaar 2,1 miljoen auto’s van het merk BMW. Dat was opnieuw net iets meer dan automerk Mercedes afgelopen jaar wist te verkopen.

Het merk BMW blijft daarmee nummer één in het wereldwijde premiumsegment. Voorheen was de in Stuttgart gevestigde aartsrivaal Mercedes-Benz vrijwel altijd de nummer één in het luxesegment. Hoewel de omzet van beide merken in de laatste maanden van 2022 groeide, konden ze de verloren omzet in de eerste jaarhelft niet compenseren. In de eerste maanden van 2022 nam de productie namelijk af door tekorten aan onderdelen en de oorlog in Oekraïne.

De autosector kampte meer recentelijk ook met stijgende energiekosten, hogere financieringskosten en toenemende concurrentie. Zo gingen de aandelen van de Amerikaanse autofabrikant Tesla vorig jaar hard onderuit als gevolg van zorgen over de vraag in China, de grootste automarkt ter wereld. Op die markt zorgen de Chinese automakers BYD, Xpeng en Nio voor steeds meer concurrentie.

Zowel BMW als Mercedes zag de verkoop in China dalen doordat klanten wegbleven bij de showrooms vanwege de strenge coronamaatregelen in het land. Mercedes verlaagde vorig jaar al flink de prijs voor zijn elektrische sedan EQS in een poging om zich te herpositioneren in een concurrerende markt. Ook Tesla kondigde onlangs aan zijn prijzen in China te verlagen. Ondanks de tegenwind wisten BMW en Mercedes de verkoop van volledig elektrische auto’s afgelopen jaar wel te verdubbelen.

Het Britse luxemerk Bentley, eigendom van Volkswagen, maakte bekend vorig jaar voor het eerst meer dan 15.000 auto’s te hebben afgeleverd, 4 procent meer dan in 2021. Vooral in Europa en Azië (met uitzondering van China) en Oceanië was er sterke groei. De Bentayga SUV verkocht het beste. Van dat model en de Flying Spur worden ook steeds meer hybrides verkocht.