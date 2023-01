Duitse bondskanselier Scholz naar economische top in Davos

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz zal volgende week aanwezig zijn bij het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse skioord Davos. Ook andere regeringsleiders en staatshoofden zullen naar Davos afreizen, net als de voorzitters van de Europese Commissie, het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank, de Europese Centrale Bank (ECB) en de leiders van de NAVO, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en de Verenigde Naties.

De top in de Zwitserse Alpen begint volgende week maandag en duurt tot en met vrijdag. WEF-oprichter en voorzitter Klaus Schwab gaf dinsdag een persconferentie waarin hij de agenda voor de bijeenkomst bekendmaakte. Volgens Schwab heeft de wereld te maken met meerdere crises, waaronder de oorlog in Oekra├»ne, de energiecrisis en de klimaatproblematiek. Schwab stelt dat op de top op persoonlijk niveau zal worden gepraat over “samenwerking in een gefragmenteerde wereld”.

In totaal zullen tientallen regeringsleiders en staatshoofden deelnemen aan deze editie, onder wie ook de presidenten van Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Polen en de premiers van Spanje en Finland. De Amerikaanse president Joe Biden doet niet mee. Namens de Verenigde Staten reizen arbeidsminister Marty Walsh en handelsvertegenwoordiger Katherine Tai af naar Davos. Ook veel zakenmensen, topbestuurders uit het internationale bedrijfsleven, bankiers, academici en ministers zullen meedoen. In totaal worden meer dan 2700 deelnemers verwacht.

Het WEF werd vorig jaar uitgesteld naar mei vanwege de coronapandemie en in het jaar daarvoor was de bijeenkomst digitaal. De economische top wordt al sinds 1971 in Davos gehouden.