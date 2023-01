Duitse regeringsadviseur denkt dat inflatie over piek heen is

De inflatie in Duitsland is vermoedelijk over zijn hoogtepunt heen nu de energieprijzen flink zijn gedaald. Die inschatting maakt adviseur Monika Schnitzer van de Duitse regering. Zij verwacht dat de gasprijzen blijven dalen dit jaar.

De energieprijzen daalden omdat de winter tot nu toe heel mild is. Maar niet alle experts zijn het met Schnitzer eens dat de prijzen niet meer zullen stijgen. Veel hangt daarbij af van hoe het opnieuw vullen van de voorraden in Europese landen verloopt.

Het milde winterweer draagt er ook toe bij dat de economische vooruitzichten wat beter zijn geworden, aldus Schnitzer. De voorspelling van economische experts dat de Duitse economie vorig jaar met 1,7 procent zou groeien zijn volgens haar behoorlijk accuraat. “Misschien is het nog wel wat hoger geworden.” Vrijdag publiceert het Duitse statistiekbureau Destatis de groeicijfers over 2022. Gemiddeld rekenen economen op een groei van 1,8 procent.

Schnitzer denkt dat er door de afnemende inflatie geen reden meer is voor de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente tijdens zijn volgende vergadering met meer dan 0,5 procentpunt te verhogen. Ze voegde eraan toe dat de centrale bank een moeilijke balanceeract uitvoert en proportioneel moet optreden.