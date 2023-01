Europese Commissie wil extra inspanning TikTok om databescherming

Vicevoorzitter Vera Jourová van de Europese Commissie “rekent op” de populaire korte videoapp TikTok om zich “extra in te spannen om te voldoen aan de Europese wetgeving voor databescherming en het vertrouwen van de Europese toezichthouders terug te winnen”. “Er mag geen enkele twijfel bestaan dat de gegevens van gebruikers in Europa veilig zijn”, zei ze na afloop van overleg met TikTok-topman Shou Zi Chew in Brussel.

TikTok ligt onder meer onder vuur omdat bepaalde werknemers van het bedrijf toegang zouden hebben gehad tot gegevens van Amerikaanse gebruikers. Ook zouden data van journalisten zijn gebruikt om lekken in het bedrijf op te sporen. Volgens de commissie heeft Chew gezegd dat die werknemers niet meer bij TikTok werken.

Jourová sprak met TikTok, dat eigendom is van het Chinese technologiebedrijf ByteDance, over “zorgen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van Europeanen, de veiligheid van kinderen op het platform, de verspreiding van Russische desinformatie op TikTok en de transparantie van betaalde politieke inhoud”, aldus een door de commissie na afloop verspreid verslag van het onderhoud. Binnen twee jaar worden voor grote techbedrijven nieuwe EU-regels over de controle van illegale inhoud op het internet van kracht.

Chew heeft volgens de commissie gezegd dat TikTok investeert in de bestrijding van haatzaaiende boodschappen en de verspreiding van desinformatie. “Hij benadrukte dat de missie van TikTok is om creativiteit te inspireren en vreugde te brengen”. Chew sprak in Brussel ook nog met andere Eurocommissarissen, onder wie Margrethe Vestager (Mededinging).