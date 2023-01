Nederlanders aten net zo veel verse groenten en fruit als in 2021

Nederlanders hebben afgelopen jaar net zo veel verse groenten en fruit gegeten als in 2021. Thuis aten we wel iets minder, meldt brancheorganisatie GroentenFruit Huis. Maar daar staat tegenover dat de consumptie van verse groenten en fruit in bedrijfskantines sterk toenam nu we weer veel vaker op het werk waren na de coronapandemie.

De afgelopen drie jaar groeide de hoeveelheid verse groenten en fruit die we aten steeds. Tijdens de pandemie letten veel Nederlanders erop om gezonder te eten. Voor groente nam de consumptie nog met 3 procent toe, maar van fruit aten we met zijn allen 3 procent minder.

Al die groenten en fruit werden afgelopen jaar, door onder meer de hoge energieprijzen en hogere personeelskosten, behoorlijk duurder. Per kilo werden groenten gemiddeld 7 procent duurder en fruit gemiddeld 3 procent. Dat is minder sterk dan de gehele inflatie van 10 procent vorig jaar.

Maar het leidde er wel toe dat huishoudens, van rijk tot arm, afgelopen jaar minder groenten en fruit kochten. De brancheorganisatie roept dan ook op de voorgenomen btw-verlaging naar 0 procent zo snel mogelijk door te voeren. Problemen bij de IT-systemen van de Belastingdienst verhinderden dat tot nu toe.

In 2022 voerden de Nederlandse handelaren in groenten en fruit ook minder uit. Daar was een daling van 1 procent te merken. Doordat de prijzen stegen, groeide de exportomzet wel, met 2 procent tot 13,6 miljard euro. De Nederlandse productie van groenten en fruit was 4,2 miljard euro waard, de rest betreft heruitvoer van bijvoorbeeld avocado’s, bananen en blauwe bessen.

Aan Duitsland werd zowel qua volume als omzet minder geleverd, maar met een export ter waarde van 4,8 procent is dat buurland wel de belangrijkste exportmarkt. Met name van komkommers en tomaten gingen er minder naar Duitsland. Dat komt omdat telers door hoge energiekosten eind 2021 besloten later te planten en daardoor het aanbod begin vorig jaar lager was dan normaal.

De export naar Belgiƫ (1,2 miljard euro) en het Verenigd Koninkrijk (1,1 miljard euro) bleven ongeveer gelijk aan 2021. De export naar Zuid-Europese landen als Italiƫ en Spanje groeide. Beide landen namen meer tomaten af, wat opvallend is omdat ze die zelf ook telen. De extra vraag kwam in periodes van grote droogte in het zuiden van Europa.