Randstad daalt hard op Damrak na cijfers Britse branchegenoot

Uitzender Randstad ging dinsdag hard onderuit op de beurs in Amsterdam. De Britse branchegenoot Robert Walters kwam met tegenvallende cijfers. Dat bedrijf zag de activiteit in verschillende markten afzwakken door onzekerheid over de economie. Daarnaast kreeg Randstad ook nog een verkoopadvies te verwerken van analisten van Degroof Petercam.

Randstad ging bijna 7 procent onderuit en was daarmee met afstand de grootste daler in de Amsterdamse AEX-index. Ook andere branchegenoten als Adecco (min 6,3 procent in Z├╝rich) en PageGroup (min 7,3 procent in Londen) verloren terrein.

Ook de gehele AEX daalde, met 0,4 procent tot 733,03 punten. Beleggers stelden zich afwachtend op na de sterke start van het jaar. Maandag werd op Wall Street al negatief gereageerd op uitlatingen van twee Fed-bestuurders, die beide aangaven dat het rentetarief in de Verenigde Staten waarschijnlijk tot boven de 5 procent zal uitkomen.

ASMI behoorde tot de grootste stijgers bij de Amsterdamse hoofdfondsen met een plus van 0,9 procent en zette daarmee de opmars van een dag eerder voort. Het chipbedrijf ging daarmee tegen de trend in, want branchegenoten ASML en Besi verloren tot 0,7 procent. Beleggers verwerkten tegenvallende omzetcijfers van de Taiwanese chipproducent TSMC. Dat bedrijf zag de omzet in december dalen en lijkt daarmee last te krijgen van de afnemende vraag naar elektronische apparaten.

Ahold Delhaize leverde 1,1 procent in. Het supermarktconcern maakte bekend dat financieel directeur Natalie Knight over zes maanden vertrekt voor een andere baan in de VS. De Amerikaanse was sinds april 2020 financieel eindverantwoordelijke bij het moederbedrijf van Albert Heijn, Etos en bol.com.

De MidKap zakte 0,2 tot 982,04 punten. De aandelenbeurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,6 procent.

In Brussel kelderde Euronav bijna 18 procent. Beleggers schrokken van het bericht dat de Noorse branchegenoot Frontline afziet van de fusieplannen met het Belgische olietransportbedrijf. Frontline won in Oslo 21 procent.

De euro was 1,0728 dollar waard, tegen 1,0758 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,9 procent in prijs tot 75,27 dollar per vat. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 80,19 dollar per vat.