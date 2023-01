Rechtbank: onwaarschijnlijk dat Greenpeace milieuzaak tegen VW wint

Een zaak die Greenpeace in Duitsland heeft aangespannen tegen Volkswagen kan doorgaan. Maar het is onwaarschijnlijk dat de milieuorganisatie de zaak ook gaat winnen, aldus een woordvoerder van de rechtbank in Braunschweig.

Greenpeace stelt dat Volkswagen fundamentele rechten schendt door nog altijd vervuilende auto’s op de markt te brengen en eist dat de autoproducent daar in 2030 mee stopt. Ook zou het bedrijf de uitstoot van CO2 dan met 65 procent moeten hebben verlaagd ten opzichte van 2018. De milieuorganisatie beroept zich op een uitspraak uit mei 2020 dat Duitsland de rechten van toekomstige generaties schendt door niet méér te doen tegen klimaatverandering. Ook de door Milieudefensie gewonnen rechtszaak tegen Shell haalde Greenpeace aan.

Maar volgens een woordvoerder van de rechtbank in Braunschweig is het onwaarschijnlijk dat die strategie tot resultaat leidt. “Grondrechten gelden tussen burgers en de staat. Het opmerkelijke hier is dat privépersonen een privaat bedrijf aanspreken op aantasting van de grondrechten. De zaak zal vermoedelijk niet slagen.”

Eerder was een zaak van milieuorganisatie Deutsche Umwelthilfe (DUH) tegen Mercedes-Benz door de rechtbank in Stuttgart afgewezen. De rechters daar zeiden dat het niet duidelijk was hoe Mercedes-Benz inbreuk had gemaakt op de rechten van burgers. DUH is daar tegen in beroep gegaan.

Tegen de derde grote Duitse autoproducent BMW heeft DUH ook nog een zaak lopen. Die wordt begin februari behandeld in München.