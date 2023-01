Sunweb koopt opnieuw Scandinavische branchegenoot

Reisorganisatie Sunweb heeft opnieuw een branchegenoot in Scandinaviƫ overgenomen. Het Nederlandse bedrijf koopt de Deense branchegenoot Atlantis Rejser. Sunweb lijfde in november al het Zweedse Airtours in.

Sunweb, ook bekend van de merken Eliza was here en GOGO, kan met de overname het aanbod zonvakanties in de winter uitbreiden. Atlantis Rejser is gespecialiseerd in reizen naar Egypte en vormt volgens Sunweb-topman Mattijs ten Brink een aanvulling op het aanbod winterzonvakanties.

Met de overnames in Zweden en Denemarken vergroot Sunweb de eigen positie in Scandinaviƫ. Het bedrijf, dat in 2019 werd overgenomen door de Zweedse investeringsmaatschappij Triton, wil graag de grootste reisorganisatie in die regio worden.

Het in 1994 opgerichte Atlantis Rejser verzorgt jaarlijks zo’n 30.000 reizen. Sunweb verzorgt naar eigen zeggen zo’n 1 miljoen reizen per jaar. Een overnamebedrag maakten de bedrijven niet bekend. Voor reizigers die al een reis hebben geboekt bij Atlantis Rejser verandert niets.