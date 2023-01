Verzekerde schade natuurrampen opnieuw boven 100 miljard

De verzekerde schade als gevolg van natuurrampen heeft in 2022 voor het tweede jaar op rij de 100 miljard dollar overschreden. Volgens de Duitse herverzekeraar Munich Re was de schade vorig jaar met zo’n 120 miljard dollar ongeveer hetzelfde als een jaar eerder.

Het Duitse concern, dat als verzekeraar voor verzekeraars optreedt, waarschuwde daarbij dat de verzekerde schade als gevolg van natuurgeweld de afgelopen jaren gestaag toeneemt en regelmatig meer dan 100 miljard dollar per jaar bedraagt. “Het valt niet te ontkennen dat klimaatverandering de drijvende kracht is achter de verliezen door natuurrampen”, verklaarde Ernst Rauch, hoofdklimaatwetenschapper bij Munich Re.

Een verzekerde schade van meer dan 100 miljard dollar per jaar is volgens Rauch “het nieuwe normaal” geworden. Dat is een grote trendbreuk met minder dan twee decennia geleden. Vóór 2005, het jaar waarin orkaan Katrina de Amerikaanse stad New Orleans verwoestte, waren de verzekerde verliezen nooit hoger dan een jaarlijks bedrag van 50 miljard dollar.

De totale economische schade van natuurrampen ligt ook veel hoger dan de verzekerde schade en kwam vorig jaar uit op zo’n 270 miljard dollar. Dat is minder dan het rampjaar 2021 toen de totale schade 320 miljard dollar bedroeg.

Het overgrote deel van de schade is dus niet verzekerd. Munich Re wijst dan ook op de grote kloof die wereldwijd bestaat tussen de financiële risico’s van natuurrampen en de bescherming die verzekeringen daartegen bieden. Zo worden Afrika en Azië vaak het zwaarst getroffen door de gevolgen van klimaatverandering.

De orkaan Ian, die in september het westen van de Amerikaanse staat Florida trof, was verreweg de duurste natuurramp in 2022. Volgens Munich Re bedroeg de schade zo’n 100 miljard dollar, waarvan zo’n 60 miljard dollar verzekerd was. De Duitse herverzekeraar verklaarde daarbij dat het nog te vroeg is om een schatting te maken van de schade van de winterstorm Elliott, die tijdens de kerstweek over grote delen van de VS en Canada raasde.

De ernstige overstromingen in Pakistan waren de grootste humanitaire ramp van het jaar. Daarbij kwamen zeker 1700 mensen om het leven. De directe verliezen worden geschat op minstens 15 miljard dollar, waarvan bijna niets verzekerd was. Tijdens de klimaattop in Egypte, die in november werd gehouden, kwamen de deelnemende landen overeen om een wereldwijd schadefonds op te richten voor landen die kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering.