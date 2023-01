ABN AMRO ziet financieel topman Lars Kramer vertrekken

Financieel topman Lars Kramer van ABN AMRO legt per 30 april zijn functie neer om zijn loopbaan buiten de bank voort te zetten. Het opvolgingsproces voor een vervanger van Kramer is al in gang gezet, laat de bank weten.

Volgens topman Robert Swaak van ABN AMRO is het vertrek van Kramer “een groot verlies voor de bank”, maar de topman “respecteert zijn keuze om deze kans buiten onze bank aan te grijpen”. Kramer blijft tot het moment dat hij vertrekt voor ABN AMRO werken om een soepele overdracht te verzekeren. Wat Kramer gaat doen werd niet bekendgemaakt.