Apple stijgt op Wall Street na berichten over Macs met touchscreen

Apple is woensdag dankzij een slotrally met een winst van 2,1 procent de dag uitgegaan op Wall Street. Persbureau Bloomberg berichtte kort voor het slot van de Amerikaanse aandelenbeurzen dat het techconcern aan Mac-computers met aanraakschermen werkt. Tot nu toe zei Apple altijd daar geen meerwaarde in te zien. De afgelopen dagen waren er ook al onthullingen dat Apple aan eigen communicatiechips en oledschermen werkt en zo steeds minder afhankelijk wil worden van de technologie van externe partijen.

Ook andere techbedrijven deden het goed op een positief gestemd Wall Street. Webwinkel Amazon steeg 5,8 procent. Een positief analistenrapport ging uit van een groter marktaandeel op de advertentiemarkt voor Amazon. Dat gaat mogelijk ten koste van Google en Facebook-moeder Meta Platforms. Dat laatste bedrijf verloor 0,1 procent. Google-moeder Alphabet steeg 3,4 procent.

Na een aarzelend begin ging Wall Street over een breed front naar boven. Een beleidsbepaler van de Federal Reserve sprak zich uit voor een renteverhoging van een kwart procentpunt. Daarmee zou het tempo van de renteverhogingen door de Fed verder omlaaggaan. De Dow-Jonesindex sloot met een plus van 0,8 procent op 33.973,01 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 1,3 procent tot 3969,61 punten en techbeurs Nasdaq dikte 1,8 procent aan. Die beursgraadmeter sloot op een stand van 10.931,67 punten.

Bed Bath & Beyond steeg haast 69 procent. Topvrouw Sue Gove van de huishoudelijke winkelketen liet in een toelichting op de resultaten weten dat het bedrijf tot 100 miljoen dollar kosten wil besparen door mensen te ontslaan en winkels te sluiten. Het concern waarschuwde eerder deze maand al dat het mogelijk faillissement moet aanvragen omdat het er slecht voor staat.

Comcast ging 0,2 procent omhoog. Media- en entertainmenttak Universal maakte bekend een nieuw op jongere kinderen gericht pretpark te willen openen in Texas en een kleiner park in Las Vegas voor horrorfans.

De luchtvaartsector stond in de belangstelling door een storing aan het systeem dat piloten waarschuwt voor problemen onderweg. Daardoor liepen veel binnenlandse vluchten vertraging op. Het vliegverkeer kwam vervolgens weer op gang en dat leidde ook tot koerswinsten van luchtvaartmaatschappijen. American Airlines, United Airlines en Delta Air Lines wonnen tot 4,3 procent.

Southwest Airlines had het meeste last van de storing en daalde 0,7 procent. Die luchtvaartmaatschappij had ook al grote problemen toen een winterstorm in de laatste week van vorig jaar over de Verenigde Staten trok.

De euro was 1,0756 dollar waard, tegen 1,0755 dollar bij de slotbel in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 3,3 procent duurder op 77,58 dollar per vat. Brentolie kostte 3,5 procent meer op 82,87 dollar per vat.