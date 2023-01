Arcelor koploper in hogere AEX, Alfen zakt na verkoopadvies

De AEX-index op het Damrak pakte woensdag de nieuwjaarsrally weer op. Staalmaker ArcelorMittal was de sterkste stijger dankzij het optimisme over de heropening van de Chinese economie. Ook de chip- en techbedrijven deden goede zaken na de kleine terugval een dag eerder. Bij de middelgrote bedrijven moest Alfen het ontgelden. De laadpalenmaker zakte bijna 9 procent na een verkoopadvies door de Amerikaanse investeringsbank Jefferies.

Beleggers trokken zich na de koersverliezen op dinsdag, op aan de hogere slotstanden op Wall Street en de koerswinsten in Aziƫ. Verder wordt gewacht op het Amerikaanse inflatiecijfer over december, dat donderdag naar buiten komt. De Federal Reserve heeft de rente afgelopen jaar zeven keer verhoogd om de inflatie te beteugelen. Bij een verdere afkoeling van de inflatie zou de Fed de rente mogelijk minder sterk hoeven te verhogen.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent hoger op 736,75 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 982,99 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,3 procent.

Naast ArcelorMittal (plus 2,6 procent) stonden de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML in de kopgroep van de AEX, met plussen tot 2 procent. Betaalbedrijf Adyen sloot de rij met een min van dik 1 procent.

In de MidKap verloor ABN AMRO 0,7 procent. De bank ziet zijn financieel topman Lars Kramer per 30 april vertrekken. Het opvolgingsproces voor zijn vervanger is al in gang gezet. Speciaalchemiebedrijf Corbion dikte 7 procent aan dankzij een koopadvies door de Britse bank Barclays.

Marel won 4 procent. De in Amsterdam genoteerde IJslandse fabrikant van vlees- en visverwerkende machines profiteerde van een adviesverhoging door Berenberg. In Parijs verloor Airbus dik 1 procent. De Europese vliegtuigbouwer heeft opnieuw meer vliegtuigen afgeleverd dan zijn Amerikaanse rivaal Boeing. Ook de bestellingen voor het in Toulouse gevestigde Airbus waren hoger dan die van Boeing.

Sainsbury daalde 2 procent in Londen, ondanks recordverkopen van het Britse supermarktconcern tijdens de kerstperiode. In Frankfurt steeg Bayer 2 procent. Volgens persbureau Bloomberg heeft BlueBell Capital een belang opgebouwd in het Duitse concern en dringt de activistische investeerder aan op een opsplitsing van de farmaceutische en agrarische activiteiten van Bayer.

De euro was 1,0741 dollar waard, tegen 1,0728 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent goedkoper op 74,57 dollar per vat. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 79,68 dollar per vat.