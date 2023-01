Automaker Tesla stijgt op afwachtend Wall Street

Tesla behoorde woensdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De fabrikant van elektrische auto’s liet weten zijn fabriek in Austin, de hoofdstad van de Amerikaanse staat Texas, dit jaar te willen uitbreiden. Daarnaast werd Tesla door analisten van zakenbank Goldman Sachs bestempeld als topfavoriet voor 2023. Het aandeel won 2 procent.

De stemming op Wall Street was gematigd positief. Beleggers zijn vooral in afwachting van het Amerikaanse inflatiecijfer van december, dat donderdag bekend wordt gemaakt. De Federal Reserve heeft de rente in 2022 zeven keer verhoogd om de inflatie te beteugelen. Bij een verdere afkoeling van de inflatie zou de Fed de rente mogelijk minder sterk hoeven te verhogen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,4 procent hoger op 33.830 punten. De brede S&P 500 klom 0,5 procent tot 3940 punten en techgraadmeter Nasdaq dikte 06 procent aan tot 10.801 punten.

De luchtvaartsector stond in de belangstelling. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA kampte met een storing aan het systeem dat piloten waarschuwt voor problemen onderweg. Daardoor liepen veel binnenlandse vluchten vertraging op. Het vliegverkeer komt inmiddels weer langzaam op gang. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk, maar er waren nog geen aanwijzingen dat een cyberaanval de aanleiding was. American Airlines, United Airlines en Delta Air Lines wonnen tot 0,9 procent.

Bed Bath & Beyond steeg ruim 25 procent. Topvrouw Sue Gove van de huishoudelijke winkelketen liet in een toelichting op de resultaten weten dat het bedrijf tot 100 miljoen dollar kosten wil besparen door mensen te ontslaan en winkels te sluiten. Het concern waarschuwde eerder deze maand al dat het mogelijk faillissement moet aanvragen omdat het er slecht voor staat.

Coinbase zakte 3,6 procent. Analisten van Bank of America schroefden hun aanbeveling voor de cryptobeurs terug naar verkopen. Coinbase won een dag eerder nog 13 procent na de aankondiging van een nieuwe grote ontslagronde bij het bedrijf, dat kampt met de onrust in de cryptowereld die is ontstaan door de ineenstorting van cryptobeurs FTX.

Virgin Orbit ging 5,8 procent omhoog. Het ruimtevaartbedrijf van de bekende Britse zakenman en miljardair Richard Branson zakte een dag eerder nog 14 procent na de mislukte eerste lancering van een ruimteraket vanuit West-Europa door het bedrijf.

De euro was 1,0764 dollar waard, tegen 1,0728 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,5 procent duurder op 76,27 dollar per vat. Brentolie kostte 1,6 procent meer op 81,37 dollar per vat.