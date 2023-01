Beurzen Europa omhoog in afwachting inflatiecijfers VS

De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag met winsten gesloten, waarmee de nieuwjaarsrally werd hervat. Beleggers leken goede hoop te hebben dat belangrijke cijfers over de Amerikaanse inflatie die voor donderdag op de agenda staan zullen meevallen. Bij een zwakker dan verwachte inflatie kan de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve het kalmer aan gaan doen met het verhogen van de rente.

De Amsterdamse AEX-index eindigde met een plus van 0,8 procent op 738,83 punten. De MidKap ging 0,1 procent vooruit tot 983,36 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt lieten winsten tot 1,1 procent optekenen.

Bij de hoofdfondsen op het Damrak prijkten winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield en chemicaliƫndistributeur IMCD bovenaan met winsten tot 3,1 procent. Grootste daler was betalingsverwerker Adyen met een min van 3 procent onder druk van een adviesverlaging door Bank of America, gevolgd door chipbedrijf Besi (min 1,9 procent).

In de MidKap stond speciaalchemiebedrijf Corbion bij de koplopers met een koersstijging van 5,5 procent dankzij een koopadvies door de Britse bank Barclays. Laadpalenmaker Alfen moest het juist ontgelden bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5 met een verlies van 6,4 procent. De Amerikaanse investeringsbank Jefferies kwam met een verkoopadvies voor Alfen.

In Londen kon Sainsbury (min 2,4 procent) op aandacht rekenen, na recordverkopen van het Britse supermarktconcern tijdens de kerstperiode. Beleggers maken zich echter zorgen over het toenemende marktaandeel van de Duitse discounters Aldi en Lidl in het Verenigd Koninkrijk. Sportketen JD Sports won 7 procent dankzij sterke verkopen en gunstige vooruitzichten.

Het Duitse chemie- en farmacieconcern Bayer kreeg er 3,7 procent bij in Frankfurt. Volgens persbureau Bloomberg heeft BlueBell Capital een belang opgebouwd in Bayer en dringt de activistische investeerder aan op een opsplitsing.

LVMH klom 2,2 procent in Parijs na een wisseling aan de top van het Franse mode- en luxehuis. Zo wordt Delphine Arnault, dochter van oprichter Bernard Arnault, benoemd tot baas van modemerk Christian Dior. Zij volgt Pietro Beccari op die op zijn beurt Michael Burke zal vervangen als baas van Louis Vuitton.

De euro was 1,0755 dollar waard, tegen 1,0728 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 3,2 procent duurder op 77,48 dollar per vat. Brentolie kostte 3,1 procent meer op 82,61 dollar per vat.