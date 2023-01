Centrale bank: risico op recessie in Frankrijk neemt af

De Franse economie bleef eind 2022 groeien en zou een krimp in de eerste weken van het jaar moeten kunnen vermijden, ondanks de stijgende energieprijzen. Dat meldt de Franse centrale bank Banque de France op basis van een onderzoek onder bedrijven in het land.

Volgens de maandelijkse peiling onder ongeveer 8500 Franse bedrijven is de bedrijvigheid in de belangrijkste sectoren van het land vorige maand sterker gestegen dan verwacht. De economische groei in het laatste kwartaal van 2022 komt daarmee uit op ongeveer 0,1 procent.

“De activiteit in Frankrijk houdt beter stand dan voorspeld”, zei François Villeroy de Galhau, gouverneur van de Franse centrale bank in een interview op Radio Classique. “Het gaat langzamer, maar we hebben nog een lichte groei.” De centrale bankier verwacht dan ook dat Frankrijk een “harde landing” ofwel een zware recessie zal vermijden, zoals in september nog werd gevreesd.

Voor deze maand verwachten de bedrijven daarnaast dat de groei in de industrie en dienstensector zal aanhouden en zal stabiliseren in de bouwsector. Ook namen de toeleveringsproblemen volgens de peiling af in de industrie, en vooral in de bouwsector.

Het rapport over de op één na grootste economie van de eurozone draagt bij aan de signalen dat dit jaar misschien niet zo slecht zal uitpakken als verwacht. De grote Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs liet dinsdag al weten geen recessie meer te verwachten voor de eurozone, onder meer geholpen door de sterk gedaalde gasprijzen.

De Wereldbank werd daarentegen een stuk somberder over de wereldeconomie als geheel. Het instituut voor ontwikkelingssamenwerking verwacht dat de economische groei van de eurozone dit jaar zal stilvallen door de flink opgelopen prijzen, hogere rentetarieven, lagere investeringen en verstoringen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Bij de vorige raming in juni rekende de Wereldbank nog op een groei van 1,9 procent voor de eurozone in 2023.