Econoom: prijsvechters gevoelig voor duurdere vliegtickets

Prijsvechters zoals Ryanair, WizzAir en Easyjet gaan het meeste last krijgen van de hogere prijzen voor vliegtickets. Dat verwacht luchtvaarteconoom Rogier Lieshout van adviesbureau Beelining. Sinds 1 januari geldt er een hogere vliegtaks van zo’n 26 euro per vertrekkende passagier en volgens onderzoek van ABN AMRO gaan de vliegprijzen door EU-regels rond CO2-uitstoot de komende jaren verder oplopen. “Elke prijsverhoging, hoe klein ook, zorgt ervoor dat de vraag afneemt”, aldus Lieshout.

De econoom voorziet dat vooral prijsvechters in de luchtvaart de gevolgen van de hogere vliegprijzen gaan merken. “Die vliegen korte afstanden en concurreren met lage ticketprijzen. Dan is twintig euro verhoging best wel veel, ook omdat die maatschappijen het prijsgevoelige deel van de markt bedienen. Passagiers haken daar dan waarschijnlijk eerder af dan bij een maatschappij als KLM.”

Volgens Lieshout is het moeilijk te voorspellen hoe consumenten exact op de hogere vliegprijzen reageren, nu een vakantie zonder coronabeperkingen weer mogelijk is, maar de inflatie bijvoorbeeld hoog blijft. “Mensen hebben veel gespaard tijdens de coronacrisis en zijn misschien wel bereid wat meer te betalen, maar er is ook economische onzekerheid. Dat kan juist ook weer een tegengesteld effect hebben, dat mensen toch voorzichtiger zijn en bijvoorbeeld in eigen land op vakantie gaan of de auto pakken in plaats van het vliegtuig.”

Dat de ticketprijzen door de hogere vliegtaks ruim twintig euro duurder zijn, is volgens Lieshout in ieder geval geen reden voor luchtvaartmaatschappijen om sneller te verduurzamen. “De belasting is niet gerelateerd aan de CO2-uitstoot. Daardoor biedt het geen prikkel om met schonere toestellen te vliegen.”

De meeste winst is volgens de econoom te behalen in het aanscherpen van het Europese emissiehandelssysteem (ETS). De maatschappijen moeten van Brussel geleidelijk meer gaan betalen voor de uitstoot van vluchten binnen Europa, wat volgens ABN AMRO gaat zorgen voor hogere ticketprijzen. “De kosten die aan dat emissiehandelssysteem verbonden zijn, hangen wél samen met de CO2-uitstoot”, aldus Lieshout. “Als die kosten toenemen, dan is dat wel een extra stimulans om te verduurzamen voor luchtvaartmaatschappijen. Dat is vanuit klimaatoogpunt veel effectiever.”