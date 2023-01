Eerste Vakantiebeurs na coronacrisis heeft ‘voor ieder wat wils’

De Vakantiebeurs gaat weer van start. Voor het eerst in twee jaar verzamelt de reissector zich gedurende vier dagen in de Jaarbeurs in Utrecht om consumenten te inspireren met de laatste trends op vakantiegebied. Want hoewel het leven het afgelopen jaar voor veel mensen duurder is geworden, is de vraag naar reizen onder Nederlanders hoog, merkt beursmanager Marleen Rompen.

Bezoekers kunnen de komende dagen langs bij in totaal ruim 850 stands. Dat aantal is ongeveer hetzelfde als de laatste editie. Het thema dit jaar is ‘In één dag de wereld rond’. “Daardoor is er ook voor iedere bezoeker wat wils. In totaal zijn er over de honderd landen vertegenwoordigd, verdeeld over alle continenten”, zegt Rompen.

Hoeveel bezoekers er precies gaan komen, kan Rompen nog moeilijk inschatten. “Maar ik denk dat we richting de aantallen van 2019 gaan”, zegt de beursmanager. Toen kwamen ruim 100.000 mensen op de beurs af.

Reiskoepel ANVR, die ook op de beurs aanwezig is, merkt dat een aantal bestemmingen dit jaar erg in trek zijn. Turkije, Spanje en Griekenland zijn onverminderd populair. Uit onderzoek van de Vakantiebeurs zelf lijkt ook Albanië in trek. “We denken dat dat komt omdat daar vorig jaar Wie is de Mol is opgenomen”, legt Rompen uit, doelend op het populaire tv-spelprogramma van de AVROTROS.

De ANVR merkt bovendien dat duurzaamheid binnen de reissector steeds belangrijker is geworden. “De reisbranche en luchtvaartsector hebben de afgelopen jaren al vele miljoenen geïnvesteerd in het verduurzamen van vliegtuigen, hotels en bestemmingen. Nu is het ook aan ons om dit meer onder de aandacht van de consument te brengen en die te helpen om duurzame keuzes te maken”, legt een woordvoerster uit. “Daar kan de Vakantiebeurs bij helpen.”

Door de coronapandemie kon de Vakantiebeurs vorig jaar niet doorgaan. In 2021 was de beurs enkel online te bezoeken. En net nu corona in Nederland op zijn retour lijkt en de Vakantiebeurs weer als vanouds te bezoeken is, is de inflatie vorig jaar opgelopen tot het hoogste niveau sinds 1975. Daardoor is het leven van veel mensen in een jaar tijd een stuk duurder geworden.

Maar ook voor mensen die het minder breed hebben, is er aanbod op de beurs. “Bijvoorbeeld vakanties in eigen land, die tijdens de coronacrisis populairder zijn geworden. Zo is er een deel op de beurs ingericht dat zich specifiek richt op vakanties binnen de Benelux. Ook is er aandacht voor fiets- en wandelvakanties dichter bij huis”, zegt Rompen. “Bezoekers kunnen hun vakantie zo luxe maken als ze zelf willen. Van een all-inclusivehotel in het buitenland tot een camping om de hoek”, vult ze aan.