FNV: vertraging post en pakketten door staking bij PostNL

Wie komend weekend post of een pakket verwacht, moet volgens vakbond FNV rekening houden met vertraging. De bond organiseert een staking van vrijdagochtend tot zaterdagochtend onder vrachtwagenchauffeurs bij PostNL. FNV is ontevreden over een cao die de post- en pakketbezorger deze maand afsloot met twee andere vakbonden.

Chauffeurs staken van vrijdagochtend 04.00 uur tot zaterdagochtend 07.00 uur. Medische zendingen en rouwpost zullen geen vertraging oplopen, zegt FNV-bestuurder Mariska Exalto.

PostNL en vakbonden BVPP en CNV kwamen vorige week overeen dat 18.000 personeelsleden van het bedrijf er in meerdere stappen 9,5 procent meer loon bij krijgen. FNV, de grootste bond onder PostNL-personeel, reageerde verontwaardigd omdat ze geen uitnodiging zou hebben gekregen voor de cao-gesprekken.