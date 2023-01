Koperprijs stijgt naar hoogste niveau sinds juni

De prijs van koper is woensdag op de Londense metalenmarkt voor het eerst sinds juni gestegen tot meer dan 9000 dollar per ton. De prijs wordt geholpen door de verwachting dat de vraag naar koper in China zal toenemen nu het land is afgestapt van het strikte coronabeleid en de Chinese economie aantrekt na het opheffen van de coronabeperkingen.

China is ’s werelds grootste verbruiker van koper, dat vaak wordt beschouwd als een soort economische barometer omdat het metaal in veel verschillende sectoren wordt gebruikt, zoals de bouw, auto-industrie en telecomsector. Ook de hoop dat de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve het rustiger aan kan doen met het verhogen van de rente tegen de hoge inflatie zorgt voor opwaartse prijsdruk.

Over heel 2022 ging de koperprijs juist nog met 14 procent omlaag door zorgen over een economische recessie. In maart van dat jaar tikte de koperprijs nog wel een recordniveau van circa 10.900 dollar per ton aan door de vrees dat de leveringen uit Rusland geraakt zouden worden door de westerse sancties vanwege de oorlog in Oekraïne.

Ook andere veelgebruikte metalen zoals aluminium, zink en tin gaan in prijs omhoog, net als ijzererts. Mijnbouwers maken zich inmiddels zorgen over mogelijke tekorten aan metalen. Er zouden veel meer investeringen nodig zijn in nieuwe mijnen om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen. Koper is namelijk ook van groot belang voor de energietransitie en de overgang op elektrisch rijden.

De gestegen koperprijs maakt koper ook weer aantrekkelijker voor dieven. Zo konden maandagochtend minder intercity’s tussen de stations Amsterdam Centraal, Utrecht Centraal en Eindhoven Centraal rijden vanwege koperdiefstal op het spoor.