Onderzoek: huizenprijzen Nederland bij grootste Europese dalers

De huizenprijzen in Nederland en Duitsland krijgen de komende twee jaar de hardste klappen van de belangrijkste Europese landen. Volgens kredietverzekeraar Allianz Trade dalen de prijzen tot eind volgend jaar met ongeveer 8 procent. Bij ons en ook bij de oosterburen waren de afgelopen jaren nog forse stijgingen te zien.

Volgens Johan Geeroms, een directeur van Allianz Trade in de Benelux, gaan we na tien jaar van stijgende huizenprijzen nu “jaren van daling tegemoet”. Toch is hij niet bang voor een vrije val, zoals de 14 procent daling in Zweden.

“Door het woningtekort blijft de vraag intact”, aldus Geeroms. “Verder is er veel gespaard en beschikken huiseigenaren over forse overwaarde op hun panden.” De goedkoper wordende woningen kunnen volgens hem goed worden verklaard nu de hoge inflatie en hypotheekrente de financiën van potentiële kopers aantasten.

Allianz Trade kijkt ook terug op de recordstijging in Nederland van de huizenprijzen met ruim een vijfde, precies een jaar geleden. “Het is een vrij brute omslag. We zien hier dezelfde grilligheid als in Duitsland. In landen als Spanje en Italië blijft de prijsdaling beperkt”, aldus Geeroms na onderzoek.