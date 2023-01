Ryanair sluit basis Brussels Airport definitief

Luchtvaartmaatschappij Ryanair sluit zijn basis op de luchthaven bij Brussel. Volgens de Ierse prijsvechter zijn de tarieven om van de grootste luchthaven van België te vliegen te hoog. Brussels Airport verhoogt de tarieven vanaf april met meer dan een tiende.

Volgens vakbond ACV Puls staan de banen van 59 mensen op de tocht door de sluiting, alhoewel Ryanair mogelijk elders werk kan aanbieden. Mogelijk krimpt ook het aantal zomerbestemmingen van Ryanair vanaf het vliegveld van Brussel, waar ook Nederlanders vaak op het vliegtuig stappen.

Topman Michael O’Leary van Ryanair liet eerder al doorschemeren dat hij de basis bij Brussel, die dit winterseizoen al tijdelijk dicht ging, definitief zou kunnen sluiten. In Charleroi heeft het concern nog wel een basis. Daar hielden medewerkers onlangs een staking omdat ze het wettelijk minimumloon dat in België geldt niet zouden krijgen.

Ryanair is goed voor ongeveer 8 procent van alle vluchten op Brussels Airport. Het gaat om vijftien vertrekkende en vijftien terugkerende vluchten. Slechts een derde van de vluchten wordt uitgevoerd met de in België gestationeerde bemanning, de rest gebeurt met vliegtuigen en crews die in het buitenland hun basis hebben.

De werkwijze van van Ryanair is niet nieuw. In 2018 sloot Ryanair zijn basis in Eindhoven al. Daarop volgden rechtszaken van medewerkers die een schadevergoeding eisten voor het werk dat ze daardoor verloren.