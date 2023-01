Sunak: staking bij ambulances angstaanjagend voor patiënten

De staking van ambulancepersoneel in het Verenigd Koninkrijk is volgens de Britse premier Rishi Sunak “angstaanjagend” voor patiënten die dringende zorg nodig hebben. De ambulancemedewerkers willen met de staking een hoger loon en betere arbeidsvoorwaarden afdwingen en komen alleen op de meest dringende zaken af.

“Het is angstaanjagend dat mensen nu niet weten of ze de zorg krijgen die ze nodig hebben als ze het alarmnummer bellen”, aldus Sunak tegen het parlement. De ambulancewerknemers hebben in december ook al eens gestaakt. Daar deden ongeveer 10.000 werknemers in Engeland en Wales aan mee. Later deze maand kunnen nieuwe acties volgen.

De Britse zorgminister Steve Barclay zei eerder dat de stakingen bij ambulances “buitengewoon betreurenswaardig” zijn en zich zorgen te maken over de veiligheid van patiënten, ondanks de afspraken over hulp in de meest serieuze zaken.

De staking bij ambulancepersoneel maakt deel uit van een brede stakingsgolf in het Verenigd Koninkrijk uit protest voor hogere lonen vanwege de hoge inflatie. Ook bij het Britse openbaar vervoer, postdiensten, grensbewaking en andere sectoren zijn er acties geweest.