Tech- en chipbedrijvan aan kop in AEX, Adyen onderaan

De AEX-index op het Damrak wist woensdag de nieuwjaarsrally te hervatten. Vooral de tech- en chipbedrijven deden goede zaken na de kleine terugval een dag eerder. Betaalbedrijf Adyen kampte daarentegen met een adviesverlaging door Bank of America en stond met een min van bijna 3 procent onderaan in de hoofdindex.

Bij de middelgrote bedrijven moest Alfen het ontgelden. De laadpalenmaker zakte bijna 8 procent na een verkoopadvies door de Amerikaanse investeringsbank Jefferies. Speciaalchemiebedrijf Corbion dikte bijna 6 procent aan dankzij een koopadvies door de Britse bank Barclays, en was de sterkste stijger in de MidKap.

Beleggers bleven positief gestemd door de hoop op een economische opleving in China, na het loslaten van het strenge coronabeleid in dat land, en de hoop dat de eurozone een zware recessie dit jaar zal weten te vermijden. De AEX noteerde rond het middaguur 0,8 procent hoger op 738,66 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 984,72 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,9 procent.

Techinvesteerder Prosus was de sterkste stijger in de AEX, met een plus van 2,6 procent. Speciaalchemieconcern DSM, chipbedrijf ASMI en vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield wonnen ook meer dan 2 procent.

In de MidKap zakte ABN AMRO 2 procent. De bank ziet zijn financieel topman Lars Kramer per 30 april vertrekken. Marel won 1,1 procent. De in Amsterdam genoteerde IJslandse fabrikant van vlees- en visverwerkende machines profiteerde van een adviesverhoging door Berenberg.

Sainsbury daalde 1,3 procent in Londen, ondanks recordverkopen van het Britse supermarktconcern tijdens de kerstperiode. Beleggers maken zich echter zorgen over het toenemende marktaandeel van de Duitse discounters Aldi en Lidl in het Verenigd Koninkrijk. De Britse sportketen JD Sports won daarentegen 6,7 procent dankzij sterke verkopen.

In Frankfurt steeg Bayer 3,8 procent. Volgens persbureau Bloomberg heeft BlueBell Capital een belang opgebouwd in het Duitse concern en dringt de activistische investeerder aan op een opsplitsing.

LVMH klom 1,7 procent in Parijs na een wisseling aan de top van het Franse modehuis. Zo wordt Delphine Arnault, dochter van oprichter Bernard Arnault, benoemd tot baas van modemerk Christian Dior. Zij volgt Pietro Beccari op die op zijn beurt Michael Burke zal vervangen als baas van Louis Vuitton.

De euro was 1,0748 dollar waard, tegen 1,0728 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 75,40 dollar per vat. Brentolie kostte 0,6 procent meer op 80,60 dollar per vat.