Veel minder pc’s verkocht in 2022

Elektronicafabrikanten hebben vorig jaar een stuk minder pc’s verkocht dan in 2021. Na twee jaar waarin consumenten wereldwijd meer laptops en desktopcomputers kochten voor het thuiswerken daalde de verkoop het voorbije jaar met 16 procent tot iets meer dan 285 miljoen stuks. Dat berekende marktonderzoeker Canalys, dat ook naar de verslechterende economische omstandigheden wijst als oorzaak.

Bij ’s werelds grootste pc-fabrikant, het Chinese Lenovo, daalde het aantal verkochte computers met bijna 29 procent. Bij de wereldwijde nummer twee, HP, was de afname ongeveer even groot en concurrent Dell kampte met een afname van ruim 37 procent.

Volgens analist Ishan Dutt van Canalys zijn consumenten in belangrijke markten zoals de Verenigde Staten en Europa voorzichtiger geworden met grote uitgaven doordat veel basisbehoeften, zoals eten, gas en licht, veel duurder zijn geworden. Elektronicawinkels stuntten daarop met grote kortingen, maar dit heeft niet geleid tot een ommekeer in de pc-verkopen.

Een meerderheid van de pc-fabrikanten verwacht dat veel consumenten ook dit jaar wachten met de aankoop van een nieuwe computer. In een rondvraag van Canalys zegt 60 procent van de elektronicabedrijven een daling of stagnatie van de verkoopcijfers te verwachten. Toch is er op de lange termijn ook reden voor optimisme, stelt de marktonderzoeker. Zo kochten mensen in 2022 nog altijd meer pc’s dan in 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. Ook dit jaar blijven de verkopen boven dat pre-coronaniveau, voorspelt Canalys.