Voor het eerst meer glasvezelabonnementen dan via koper

Voor het eerst hebben meer huishoudens een internet-, televisie- of vast telefoonabonnement via glasvezel dan via koper. Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) liepen in het derde kwartaal van vorig jaar bijna 2,4 miljoen abonnementen via het snelle glasvezel, iets meer dan via het oude en in gebruik afnemende koper. Via kabel is nog altijd verreweg de meest gebruikte abonnementsvorm, maar ook die verliest aan populariteit.

Ruim 3,8 miljoen abonnementen waren in het derde kwartaal via kabel, wat een daling betekende van 20.000 vergeleken met de maanden ervoor. Koperaansluitingen kenden een krimp van 6000, via glasvezel werden juist 11.000 meer abonnementen afgesloten. In de gemeentes Waalre, Harderwijk en Ameland kiezen huishoudens relatief het vaakst voor een glasvezelabonnement, met percentages tussen de 70 en 80 procent.

KPN legde verreweg de meeste glasvezelaansluitingen aan, waarvan er in Nederland nu ruim 5,3 miljoen zijn. De marktleider was goed voor tussen de 60 en 65 procent hiervan. DELTA volgt met tussen de 15 en 20 procent.

Verder meldt de ACM dat in het derde kwartaal het aantal verstuurde sms’jes met ruim 6 procent toenam tot 613 miljoen, wat ingaat tegen het steeds verder afnemende gebruik wegens de komst van diensten als WhatsApp.