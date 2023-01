Aegon koploper in hogere AEX, Signify zakt na omzetalarm

Aegon was donderdag de sterkste stijger in de AEX-index, die een kleine winst liet zien. De verzekeraar profiteerde van een positief analistenrapport van Berenberg en een koopadvies door de Zwitserse bank UBS. Verlichtingsbedrijf Signify moest het daarentegen ontgelden na een omzetalarm.

De stemming op het Damrak bleef positief voorafgaand aan het belangrijke inflatiecijfer van de Verenigde Staten, dat later op de dag wordt bekendgemaakt. De hoop dat de Amerikaanse inflatie in december verder is afgekoeld zorgde deze week al voor optimisme op de aandelenmarkten. Beleggers hopen dat de Federal Reserve de rente daardoor dit jaar minder sterk hoeft te verhogen.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,4 procent hoger op 742,12 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 986,73 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,7 procent.

Signify zakte 4 procent. Het concern kampte in het vierde kwartaal met een sterker dan verwachte verslechtering van zijn activiteiten in China als gevolg van de verstoringen door de corona-uitbraken in dat land. Ook andere onderdelen presteerden minder goed dan verwacht.

Aegon dikte 4 procent aan. Branchegenoot ASR zakte daarentegen 1,2 procent in de MidKap door een adviesverlaging van UBS. Advies- en ingenieursbureau Arcadis (plus 2,3 procent) behoorde tot de sterkste stijgers bij de middelgrote bedrijven, dankzij een koopadvies door Oddo BHF.

De chipbedrijven ASML, Besi en ASMI lieten een gemengd beeld zien na de kwartaalresultaten van TSMC. De Taiwanese chipmaker, een belangrijke klant van ASML, boekte afgelopen kwartaal een recordwinst. Eerder deze week stelden de omzetcijfers over december van de grootste chipfabrikant ter wereld nog teleur. ASML won 1,1 procent. ASMI en Besi verloren tot 0,9 procent.

Fastned zakte 7 procent. De uitbater van laadstations zag de omzet afgelopen kwartaal flink stijgen. Volgens analisten van ING vielen de resultaten echter wat tegen. Ook merkten de kenners van ING op dat de oprichters en vroege investeerders van Fastned gezamenlijk een belang van 6 procent in het bedrijf willen verkopen.

In Parijs kelderde Ubisoft dik 15 procent. Het Franse gamebedrijf gaf een omzetwaarschuwing en stelde de lancering van het nieuwe computerspel ‘Skull and Bones’ uit. Logitech ging 14,5 procent onderuit in Z├╝rich na tegenvallende kwartaalresultaten van de fabrikant van computermuizen, toetsenborden en webcams.

De euro was 1,0760 dollar waard, tegen 1,0755 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 78,17 dollar per vat. Brentolie kostte ook 1 procent meer, op 83,52 dollar per vat.