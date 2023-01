AFM richt zich op greenwashing en pensioenstelsel in 2023

Toezichthouder Autoriteit Financiële Markt (AFM) richt zich dit jaar extra op het bestrijden van ‘greenwashing’. Zo heet het als beleggingen als duurzaam worden aangeboden, terwijl ze dat eigenlijk niet zijn. Ook zal de financiële waakhond zich bezighouden met de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. De AFM zal spelers op de pensioenmarkt bijvoorbeeld van richtlijnen en advies voorzien en op risico’s wijzen.

Behalve de controle op duurzame beleggingen en de aandacht voor het pensioenstelsel heeft de AFM nog vijf speerpunten gekozen voor dit jaar. De toezichthouder is alert op verdere digitalisering van bankproducten en wil meer toezicht houden op crypto’s.

Daarnaast wordt in deze tijden van hoge inflatie en dure energie sterk gelet op het verstrekken van te hoge leningen aan consumenten, onderverzekering en slechte zorg of nazorg door financiële instellingen. De AFM wil de instellingen ervan doordringen het belang van de klanten centraal te stellen in de hele bedrijfsvoering. Ook wordt beter gekeken of accountants hun poortwachtersfunctie op het gebied van fraude en de continuïteit van ondernemingen goed uitvoeren.