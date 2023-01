Beurshandel op Damrak in teken van Amerikaanse inflatie

Beleggers op de Amsterdamse beurs kijken donderdag vooral uit naar het belangrijke inflatiecijfer van de Verenigde Staten, dat later op de dag bekend wordt gemaakt. De hoop dat de Amerikaanse inflatie in december verder is afgekoeld zorgde deze week al voor optimisme op de aandelenmarkten. Economen verwachten dat de inflatie vorige maand is uitgekomen op 6,5 procent. In november was dat nog 7,1 procent. De inflatie in de grootste economie ter wereld is daarmee flink afgekoeld sinds de piek van 9,1 procent in juni.

De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft de rente afgelopen jaar zeven keer verhoogd om de inflatie te beteugelen. Bij een verdere afkoeling van de inflatie zou de Fed de rente mogelijk minder sterk hoeven te verhogen. Dat zou goed nieuws zijn voor beleggers aangezien hogere rentetarieven over het algemeen ongunstig zijn voor aandelenbeleggingen.

De AEX-index koerst af op een vrijwel vlakke opening. Ook de andere Europese beurzen zullen waarschijnlijk afwachtend beginnen. De Aziatische aandelenmarkten lieten donderdag een gemengd beeld zien. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,4 procent lager, door winstnemingen bij de grote Chinese techbedrijven na de recente rally in de sector. De hoofdindex in Shanghai daalde een fractie. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de inflatie in het land in december is toegenomen tot 1,8 procent, mede door het loslaten van de strenge coronamaatregelen. De prijzen die producenten rekenen voor hun producten daalden daarentegen in december.

De chipbedrijven ASML, Besi en ASMI zullen mogelijk bewegen op de kwartaalresultaten van TSMC. De Taiwanese chipmaker boekte afgelopen kwartaal een recordwinst. Eerder deze week stelden de omzetcijfers over december van de grootste chipfabrikant ter wereld nog teleur, maar met schaalvoordelen en zijn technologische voorsprong op veel concurrenten wist TSMC de winst fors op te voeren.

Het aandeel Shell zal mogelijk tegenwind ondervinden van een adviesverlaging. Fastned kwam met cijfers. De uitbater van laadstations zag de omzet in het laatste kwartaal van afgelopen jaar flink stijgen. Dat was vooral te danken aan meer elektrische wagens op de weg, maar ook door de uitbreiding van het aantal laadstations. Fastned verhoogde daarnaast de prijzen om de gestegen energieprijzen te compenseren.

De euro was 1,0757 dollar waard, tegen 1,0755 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd een fractie duurder op 77,43 dollar per vat. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 82,71 dollar per vat.