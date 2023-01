Consumentenbond: energieleveranciers niet goed bereikbaar

Meer dan de helft van de energieleveranciers is niet goed bereikbaar, zo blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond onder 32 van de bedrijven. Zo hebben ze geen telefonische klantenservice of is er geen e-mailadres waar klanten hun vragen naartoe kunnen sturen.

De Consumentenbond wijst erop dat de regels sinds mei vorig jaar zijn aangescherpt voor bedrijven. “Die moeten op een duidelijke en begrijpelijke manier op zijn minst een e-mailadres en telefoonnummer bieden aan hun klanten.”

Veertien van de bekeken energiebedrijven hadden geen e-mailadres voor klanten en bij vier ontbrak een telefoonnummer. Nog eens twee bedrijven gaven alleen een telefoonnummer als daar via de chatbot om gevraagd werd. “Dat is te onduidelijk.”

Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van “een klachtenstroom” van consumenten. “Er heerst veel onrust onder consumenten door de steeds wisselende en hoge energieprijzen en het prijsplafond voor energie. Dat roept vragen op, maar consumenten melden ons dat ze die niet kwijt kunnen bij hun leverancier”, aldus Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond. Energieleveranciers worden opgeroepen hun contactmogelijkheden te verruimen en “alsnog aan de wettelijke eisen te voldoen”.