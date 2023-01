Fast Retailing en Chinese techbedrijven dalen op beurzen Azië

Fast Retailing behoorde donderdag tot de sterkste dalers op de aandelenbeurs in Tokio. Beleggers verwerkten het nieuws dat de Japanse retailer de salarissen van de werknemers bij zijn kledingketen Uniqlo tot 40 procent gaat verhogen. Het moederbedrijf wil met die salarisverhoging de loonkloof tussen werknemers in Japan en die in het buitenland verkleinen. Door de snelle vergrijzing in Japan is er in veel sectoren in het land ook een nijpend tekort aan personeel.

Het aandeel van Fast Retailing, een zwaargewicht op de Japanse beurs, werd 1,8 procent lager gezet. De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde mede daardoor vrijwel vlak. De Japanse techbedrijven lieten wel winsten zien dankzij de aanhoudende opmars van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq, die woensdag voor de vierde dag op rij hoger sloot. Robotmaker Fanuc won 1,6 procent en de fabrikant van chipapparatuur Tokyo Electron steeg 1,9 procent.

De grote Chinese techbedrijven gingen daarentegen omlaag. Zo zakten Alibaba en Tencent tot 3 procent. Beleggers namen wat winst na de sterke opmars in de techsector, die volgde op het optimisme over de heropening van de Chinese economie en de versoepeling van de harde aanpak van de sector door Beijing. De Hang Seng-index in Hongkong bleef tussentijds vrijwel ongewijzigd.

De beurs in Shanghai won 0,1 procent. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de inflatie in het land in december is toegenomen tot 1,8 procent, van 1,6 procent een maand eerder. Vooral de prijzen voor verse groente en fruit gingen omhoog. De prijzen die producenten rekenen voor hun producten daalden daarentegen met 0,7 procent in december. Later op de dag komen de belangrijke inflatiecijfers van de Verenigde Staten naar buiten.

De Australische beurs was een positieve uitschieter met een plus van 1,2 procent. Dat kwam vooral door stevige koerswinsten bij de mijnbouwbedrijven die profiteren van de sterke stijging van de prijzen van koper en ijzererts door de heropening van de Chinese economie. De Kospi in Seoul klom 0,5 procent.