Horecavakbeurs Horecava trekt minder bezoekers dan voor corona

De grote horecavakbeurs Horecava in de RAI in Amsterdam heeft afgelopen dagen niet zoveel bezoekers getrokken als de laatste editie voor de coronapandemie. Volgens de organisatie kwamen er ruim 61.000 bezoekers af op het evenement. In januari 2020, vlak voor de virusuitbraak, telde de Horecava nog 75.000 bezoekers uit de horecawereld.

De organisatie van de beurs kijkt wel positief terug op de afgelopen dagen. Dat komt onder meer door de vele innovaties en duurzame oplossingen die er zijn gepresenteerd. Daarbij sloot de groep mensen die over de beursvloer liep dit keer beter aan op de doelgroep die exposanten voor ogen hadden, zo is de indruk.

Op de beurs werd onder andere bepaald wie het NK Lekkerste Pannenkoek wint. Die eer ging naar Rohini Atwaroe van restaurant By Jarmusch in Rotterdam. Haar ‘American Classic’ maakte volgens de stichting achter de verkiezing grote indruk op de vakjury. Ze gebruikte voor de pannenkoek onder meer blauwe bessen, whiskey maple glazed bacon strips en sinaasappelzest.

De Horecava wordt al meer dan 65 jaar georganiseerd. Afgelopen twee jaar kon de grootste horecavakbeurs van Nederland alleen niet in optima forma doorgaan vanwege corona. De horeca is inmiddels weer volop open na de coronabeperkingen. Inmiddels staat de sector voor nieuwe uitdagingen zoals de hoge inflatie en het grote tekort aan personeel.