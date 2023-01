Huurprijzen vrije sector iets lager dan jaar eerder

De huurprijzen in de vrije sector zijn in het laatste kwartaal van 2022 licht gedaald vergeleken met een jaar eerder. Nieuwe huurders betaalden in het afgelopen kwartaal gemiddeld 16,59 euro per vierkante meter. Een jaar eerder was dit 16,78 euro per vierkante meter. Dat komt neer op een daling van 1,1 procent op jaarbasis, meldt huurwoningplatform Pararius donderdag op basis van het huuraanbod op de site.

Sinds begin 2022 stijgen de huurprijzen op jaarbasis steeds minder hard. Het afgelopen kwartaal lagen de prijzen voor het eerst sinds ruim een jaar tijd lager dan een jaar eerder. De daling wordt vooral veroorzaakt doordat gestoffeerde huurhuizen – het leeuwendeel van het aanbod – goedkoper waren dan een jaar eerder. De vierkantemeterprijs van gemeubileerde woningen lag gemiddeld gezien juist iets hoger.

Ondanks de lichte daling op landelijk niveau, noteert Pararius met name in enkele grote en middelgrote steden ook flinke prijsstijgingen. Van de vijftien grootste gemeenten die zijn onderzocht, steeg de gemiddelde vierkantemeterprijs het hardst in Hoofddorp (stijging 24 procent vergeleken met jaar eerder, vooral veroorzaakt door een uitzonderlijk laag gemiddelde in het laatste kwartaal van 2021) en Amsterdam (stijging 11 procent). Ook in Tilburg en Den Haag stegen de prijzen met respectievelijk 8 en 6 procent op jaarbasis.

Pararius merkt op dat het aanbod in grote steden zoals Rotterdam en Amsterdam in snel tempo afneemt. Het aantal te huur aangeboden huurwoningen in de vrije sector lag in het afgelopen kwartaal 9 procent lager dan een jaar eerder. “Tegelijkertijd neemt de vraag alleen maar toe. Dit maakt dat de prijzen op stedelijk niveau flink stijgen”, stelt Pararius-directeur Jasper de Groot.