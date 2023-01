Inspectie kreeg toch meldingen over bagageafhandeling Schiphol

De Arbeidsinspectie ontving de afgelopen jaren toch meldingen over de bagageafhandeling op Schiphol. Vorig jaar liet de inspectie nog weten de afgelopen twaalf jaar geen enkele klacht hierover te hebben ontvangen.

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) schrijft aan de Tweede Kamer dat de Arbeidsinspectie haar deze week heeft gemeld dat er de afgelopen zeven jaar “voor zover nu bekend, zeven meldingen bij de inspectie zijn binnengekomen in relatie tot fysieke belasting”. Twee houden direct verband met de bagageafhandeling. Volgens de inspectie ging het om ‘een niet zware overtreding’.

Vorig jaar berichtten NOS en Nieuwsuur dat werknemers van bagage- en vrachtafhandelaars op Schiphol nog vaak te zwaar tilwerk moeten doen. De Arbeidsinspectie deed vervolgens onderzoek en bevestigde het geschetste beeld, maar verklaarde ook al jaren geen meldingen te hebben ontvangen.

Jarenlang werd de bagageafhandeling op Schiphol niet gecontroleerd door de inspectie. Van Gennip schreef in oktober aan de Kamer dat voor de Arbeidsinspectie “noch uit haar actieve programmering noch uit meldingen van buitenaf (via bijvoorbeeld bedrijfsartsen, ondernemingsraden of vakbonden) aanleiding is geweest om eerder te controleren op fysieke belasting bij de bagageafhandeling”.

De Arbeidsinspectie houdt inmiddels op verzoek van de minister de eigen werkwijze tegen het licht. De inspectie wil onder meer zorgen dat bedrijfsartsen misstanden sneller melden.

NOS en Nieuwsuur hebben op basis van de Wet open overheid (Woo) interne stukken over de kwestie bij het ministerie opgevraagd. Daaruit blijkt dat zes bagage- en cargosjouwers op Schiphol melding hebben gemaakt van te zwaar fysiek werk op de luchthaven. Verder blijkt volgens de NOS en Nieuwsuur uit de stukken dat op Sociale Zaken kritisch naar het optreden van de Arbeidsinspectie wordt gekeken.