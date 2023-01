Klanten PLUS gaven vorig jaar minder uit aan onlineboodschappen

Supermarktketen PLUS zag het afgelopen jaar de omzet uit onlineboodschappen teruglopen, ondanks een fusie met supermarkt Coop aan het begin van 2022. Volgens PLUS komt dat omdat mensen hun bezoek aan de onlinesupermarkt afwisselen met een bezoek aan de fysieke winkel. Tijdens corona kozen veel klanten juist nog voor het doen van boodschappen via het internet.

De omzet uit e-commerce daalde met bijna 11 procent naar 218 miljoen euro. Wel bleef Plus naar eigen zeggen investeren in hun onlinepropositie. Zo werden na de fusie meerdere Coop-winkels omgebouwd tot PLUS-supermarkten. Daardoor is het voor steeds meer mensen mogelijk om boodschappen vanuit de lokale supermarkt geleverd te krijgen, aldus PLUS. Ook is de keten begonnen met het uitrollen van elektrisch vervoer voor zijn bezorgdienst.

De consumentenomzet van de supermarkt bedroeg vorig jaar 4,7 miljard euro. Dat is iets hoger dan de omzet in 2021 van Plus en Coop bij elkaar opgeteld. In dat jaar behaalden de supermarkten namelijk respectievelijk 2,9 miljard en 1,7 miljard euro aan omzet.