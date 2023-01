NVM: daling huizenprijzen grootst in regio’s die snelste stegen

De verkoopprijzen van huizen daalden het afgelopen kwartaal het hardst in de regio’s Groot-Amsterdam, IJmond en Haarlem. De gemiddelde transactieprijzen lagen hier ruim 9 procent lager dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Volgens Jerry Wijnen, hoofd van de Amsterdamse afdeling van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), komt dat omdat de prijzen eerder zo hard zijn gestegen, dat ze nu ook harder dalen.

Daarnaast wordt er volgens Wijnen ook minder overboden in zijn regio. “De prijs die nu wordt betaald, is veel meer een realistische prijs.”

Gemiddeld daalden de huizenprijzen vorig kwartaal in ons land 6,4 procent op jaarbasis. De NVM spreekt van een omslagpunt.

Overigens zijn er ook regio’s waar de prijzen in het laatste kwartaal van 2022 zijn gestegen. In de regio Delfzijl stegen de prijzen met 14 procent het hardst, al ligt de gemiddelde verkoopprijs in Oost-Groningen nog altijd flink lager dan het landelijke gemiddelde. Ook in Zuidwest-Overijssel, waar Deventer onder valt, waren de verkoopprijzen 2 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. In laatstgenoemde regio werden het afgelopen kwartaal ook 10 procent meer woningen verkocht dan in 2022, terwijl in het Gooi en Zuidwest-Friesland juist veel minder (20 procent) huizen van eigenaar wisselden.