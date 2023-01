NVM: nieuwbouw loopt tegen gestegen kosten aan

De nieuwbouw van woningen wordt steeds duurder door gestegen kosten voor materialen, grond en personeel. Daardoor kunnen de prijzen niet meedalen met de prijzen van bestaande woningen en worden nieuwbouwwoningen voor veel mensen onbereikbaar. Die waarschuwing deed makelaarsvereniging NVM donderdag bij de presentatie van de kwartaalcijfers over de woningverkopen.

Daar lijkt ook niet snel verandering in te komen, zegt Chris van Zantwijk van de makelaarsvereniging. “De komende tijd ligt nog een flinke toename van de loonkosten in de verwachting door de hoge inflatie”, aldus de vicevoorzitter van de vakgroep Wonen van de makelaarsvereniging. Om het rendement op peil te houden zal de prijs van nieuwbouwwoningen eerder omhoog moeten dan omlaag, denkt hij.

Daarbij speelt ook dat potentiële kopers de onzekerheid voelen over de ontwikkelingen van de economie. “Als je nu een nieuwbouwwoning koopt duurt het twee à drie jaar voor je de sleutel hebt. Wie weet hoe de wereld er dan uitziet?”, aldus Van Zantwijk.

Ook het moment waarop nieuwbouwkopers een bestaande woning te koop moeten zetten, zorgt voor onzekerheid bij die groep. “De vraag is of de prijzen door blijven dalen”, zegt Van Zantwijk. Uit cijfers van de NVM blijkt dat veel kopers van nieuwbouwwoningen daar wel op rekenen. Ze verkopen hun woning eerder om er een hogere prijs voor te krijgen. Dat zet echter ook weer druk op de huurmarkt waar die mensen dan enige tijd op aangewezen zijn.

De NVM doet een aantal aanbevelingen om te zorgen dat er gebouwd blijft worden. Zo kunnen de kosten verlaagd worden. Dat zou kunnen door een verlaging van de btw, gemeenten zouden de grondprijzen wat kunnen verlagen en de eisen aan woningen zouden wat verlaagd kunnen worden.

Ook zouden verhuurders bij nieuwbouw betrokken moeten worden, omdat deelname van beleggers vaak essentieel is om een nieuwbouwproject rond te krijgen. Ten slotte zouden ook allerlei betrokken vooraf moeten worden betrokken bij bouwplannen zodat er gebouwd kan worden voor de vraag die er daadwerkelijk is. Dat gebeurt al in enkele provincies, maar lang nog niet overal.