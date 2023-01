Opnieuw dreigt staking in Franse olie-industrie

Automobilisten in Frankrijk dreigen opnieuw te maken te krijgen met tekorten bij tankstations. Vakbond CGT, de grootste onder personeel in de Franse petroleumindustrie, heeft opgeroepen tot stakingen in januari en februari. De bond verzet zich met de acties tegen de geplande pensioenhervorming die de regering wil doorvoeren.

CGT denkt onder andere aan het stilleggen van raffinaderijen, “als dit nodig is”. Ook dreigen de acties het vervoer van benzine of diesel te hinderen, zegt Eric Sellini, vakbondsco√∂rdinator bij olieconcern TotalEnergies.

De acties staan gepland op 19 en 26 januari en 6 februari. Die eerste datum staat aangemerkt als landelijke stakingsdag tegen de pensioenhervorming, georganiseerd door de acht grootste vakbonden van Frankrijk. In de plannen die premier Elisabeth Borne onlangs bekendmaakte gaat de pensioenleeftijd vanaf 2030 omhoog van 62 naar 64 jaar, om personeelstekorten tegen te gaan.

Werknemers in de Franse olie-industrie staakten het afgelopen najaar wekenlang, wat voor grote problemen zorgde bij tankstations. Veel pomphouders kwamen zonder brandstof te zitten. Ook Nederlandse reizigers waren de dupe. De ANWB kreeg in oktober honderden hulpverzoeken van gestrande automobilisten uit Frankrijk.