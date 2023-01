Recordwinst voor grootste chipmaker ter wereld

’s Werelds grootste chipfabrikant, TSMC, heeft het afgelopen kwartaal een recordwinst geboekt. Eerder deze week stelden de omzetcijfers over december van het Taiwanese bedrijf nog teleur, maar met schaalvoordelen en zijn technologische voorsprong op veel concurrenten wist TSMC de winst fors op te voeren.

De nettowinst in de laatste drie maanden van 2022 liep op tot 295,9 miljard Taiwanese dollar (9 miljard euro), een stijging van 78 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het resultaat was ook beter dan analisten in doorsnee hadden verwacht. Voor het eerst in de afgelopen twee jaar viel de omzet wel lager uit dan verwacht bij de belangrijke klant van ASML. Toch vielen de opbrengsten met 625,5 miljard Taiwanese dollar nog altijd 43 procent hoger uit dan een jaar eerder.

De chipindustrie kampt met onzekerheid over de vraag naar elektronica nu de economische vooruitzichten verslechteren en veel consumenten kampen met gestegen kosten. Daarnaast speelt de handelsstrijd tussen de Verenigde Staten en China de sector parten. De VS voerden vorig jaar verdere beperkingen in voor de export van technologisch geavanceerde halfgeleiders naar het Aziatische land. Ondertussen is TSMC bezig met uitbreidingen buiten thuisland Taiwan om klanten tegemoet te komen die meer verspreid over de wereld chips willen inkopen.