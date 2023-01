Signify trekt aandacht op beurs door coronaproblemen in China

Verlichtingsbedrijf Signify was donderdag het meest in het oog springende aandeel op de beurs in Amsterdam. Het verlichtingsbedrijf werd aan het begin van de handelsdag flink lager gezet na een omzetwaarschuwing. Maar later nam de schrik bij beleggers toch af en de voormalige verlichtingsdivisie van Philips won uiteindelijk toch nog iets aan beurswaarde.

Signify heeft in de laatste drie maanden van vorig jaar veel last gehad van coronagerelateerde problemen in China. Ook andere onderdelen van het Nederlandse bedrijf presteerden minder goed dan verwacht, meldde Signify op basis van voorlopige cijfers. Het aandeel ging in de vroege handel zo’n 4 procent omlaag, maar noteerde aan het eind van de sessie alsnog 0,8 procent hoger.

Het was donderdag sowieso een dag dat beleggers naar richting zochten. Over de gehele linie bleef de stemming in Europa licht positief. De AEX-index op Beursplein 5 won 0,4 procent tot 741,90 punten. De MidKap steeg 0,7 procent tot 989,80 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,9 procent.

Op Wall Street leverden nieuwe cijfers over de Amerikaanse inflatie tegelijkertijd wisselende reacties op. De hoop dat de Amerikaanse inflatie in december verder is afgekoeld zorgde eerder deze week al voor optimisme op de aandelenmarkten. Beleggers hopen dat de Federal Reserve de rente dit jaar minder sterk hoeft te verhogen.

Sterkste stijger in de AEX was Aegon (plus 5,4 procent). De verzekeraar profiteerde van een positief analistenrapport van Berenberg en een koopadvies door de Zwitserse bank UBS. Branchegenoot ASR zakte daarentegen 0,2 procent in de MidKap door een adviesverlaging van UBS.

Fastned verloor verder bijna 7 procent. De uitbater van laadstations zag de omzet afgelopen kwartaal flink stijgen. Volgens analisten van ING vielen de resultaten echter wat tegen. Ook merkten de kenners van ING op dat de oprichters en vroege investeerders van Fastned gezamenlijk een belang van 6 procent in het bedrijf willen verkopen.

In Parijs leverde Ubisoft 14 procent aan beurswaarde in. Het Franse gamebedrijf gaf een omzetwaarschuwing en stelde de lancering van het nieuwe computerspel ‘Skull and Bones’ uit. Logitech ging 17 procent onderuit in Z├╝rich na tegenvallende kwartaalresultaten van de fabrikant van computermuizen, toetsenborden en webcams.

De euro was 1,0820 dollar waard, tegen 1,0755 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,8 procent duurder op 78,79 dollar per vat. Brentolie kostte 2 procent meer op 84,31 dollar per vat.