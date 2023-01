Signify zakt in licht hogere AEX na omzetwaarschuwing

Signify was donderdag de grootste verliezer in de AEX-index, die een kleine winst liet zien. Het verlichtingsbedrijf werd bijna 4 procent lager gezet na een omzetwaarschuwing. Het concern kampte in het vierde kwartaal met een sterker dan verwachte verslechtering van zijn activiteiten in China als gevolg van de verstoringen door de corona-uitbraken in dat land. Ook andere onderdelen presteerden minder goed dan verwacht. Door de lagere omzet en hoge vaste kosten valt de winstmarge dit jaar ook lager uit dan gehoopt.

De stemming op het Damrak was terughoudend. Beleggers wachten vooral op het belangrijke inflatiecijfer van de Verenigde Staten, dat later op de dag bekend wordt gemaakt. De hoop dat de Amerikaanse inflatie in december verder is afgekoeld zorgde deze week al voor optimisme op de aandelenmarkten. Economen verwachten dat de inflatie vorige maand is uitgekomen op 6,5 procent. In november was dat nog 7,1 procent. De inflatie in de grootste economie ter wereld is daarmee flink afgekoeld sinds de piek van 9,1 procent in juni.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 740,24 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 987,22 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,5 procent.

Naast Signify stond techinvesteerder Prosus in de staartgroep van de AEX, met een min van 2 procent. Verzekeraar Aegon (plus 2,8 procent) was de sterkste stijger dankzij een positief analistenrapport van Berenberg.

De chipbedrijven ASML, Besi en ASMI lieten een gemengd beeld zien na de kwartaalresultaten van TSMC. De Taiwanese chipmaker, een belangrijke klant van ASML, boekte afgelopen kwartaal een recordwinst. Eerder deze week stelden de omzetcijfers over december van de grootste chipfabrikant ter wereld nog teleur. ASML won 0,2 procent. ASMI en Besi verloren tot 1,6 procent.

In de MidKap won advies- en ingenieursbureau Arcadis 2,8 procent, dankzij een koopadvies door analisten van Oddo BHF. Fastned kwam met kwartaalcijfers. De uitbater van laadstations zag de omzet in het laatste kwartaal van afgelopen jaar flink stijgen. Het aandeel verloor desondanks 4,8 procent.

In Londen stonden de winkelbedrijven in de belangstelling. Supermarktketen Tesco verloor 1,2 procent na publicatie van de resultaten over het afgelopen kwartaal. Concurrent Marks & Spencer, die ook met cijfers kwam, daalde eveneens dik 1 procent.

De euro was 1,0758 dollar waard, tegen 1,0755 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 77,68 dollar per vat. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 82,94 dollar per vat.