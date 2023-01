Wall Street rekent op minder sterke renteverhoging Fed

Amerikaanse beleggers twijfelden even na het verschijnen van nieuwe cijfers over de Amerikaanse inflatie, maar ze lijken er nu in meerderheid toch op te rekenen dat de Federal Reserve het tempo van zijn renteverhogingen gaat beperken. Wall Street ging na een lager begin van de sessie donderdag toch met plussen de handel uit.

Kort voor het openen van de beurs bleek dat het leven voor Amerikanen in december iets goedkoper was dan in november. Daarmee was de inflatie in de grootste economie ter wereld verder afgekoeld ten opzichte van een maand eerder. Beleggers hopen al langer dat de Amerikaanse centrale bank de rente dit jaar minder sterk hoeft te verhogen om de inflatie te bestrijden. Toch leek de markt er rond beursopening niet gerust op.

Maar tijdens de sessie sprak de president van de Philadelphia Fed, een van de beleidsbepalers bij de centrale bank, dat een renteverhoging van een kwart procentpunt “in de toekomst gepast” zou zijn. Hij voegde zich zo bij eerdere beleidsbepalers die ook al hadden aangegeven dat zo’n kleinere rentestap beter zou zijn.

Door de geruststellende woorden eindigde de Dow-Jonesindex 0,6 procent hoger op 34.189,97 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent tot 3983,17 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,6 procent tot 11.001,11 punten.

ExxonMobil was ook in het nieuws. Volgens wetenschappers in het gerenommeerde tijdschrift Science weet het olieconcern al sinds de jaren zeventig dat het gebruik van fossiele brandstoffen tot opwarming van de aarde leidt. Maar ondanks dat probeerde ExxonMobil herhaaldelijk publieke twijfel te zaaien over de schadelijke gevolgen voor het klimaat. De bevindingen kunnen grote juridische consequenties hebben, maar beleggers schrokken niet van de publicatie. Het aandeel ging bijna 2 procent omhoog.

American Airlines steeg verder een kleine 10 procent. De luchtvaartmaatschappij schroefde de winstverwachting voor het vierde kwartaal stevig op dankzij het sterke herstel van de vraag naar vliegreizen. Bed Bath & Beyond zette daarnaast de opmars voort en won dik 50 procent. De huishoudelijke winkelketen steeg een dag eerder al bijna 69 procent nadat topvrouw Sue Gove had laten weten meer kosten te willen besparen door mensen te ontslaan en winkels te sluiten.

De euro was 1,0854 dollar waard, tegen 1,0820 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent duurder op 78,33 dollar per vat. Brentolie kostte 1,5 procent meer op 83,90 dollar per vat.