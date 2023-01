Zweden vindt grootste voorraad zeldzame aardmetalen van Europa

In Zweden is de grootste hoeveelheid zeldzame aardmetalen gevonden van Europa, zegt mijnbouwbedrijf LKAB. Deze grondstoffen, die Europa nu vooral uit China haalt, zijn nodig voor elektrische auto’s, accu’s, zonnepanelen en windmolens. Dat maakt ze “cruciaal voor de overgang naar een duurzame economie”, onderstreept de Zweedse energieminister Ebba Busch.

De precieze omvang van de bodemschatten in het Noord-Zweedse Kiruna is nog niet duidelijk, maar het gaat volgens LKAB om minstens een miljoen ton erts. Daarmee kan Zweden voorzien in een aanzienlijk deel van de toekomstige Europese vraag, meent LKAB-topman Jan Moström.

De winning van de zeldzame mineralen, zogeheten REE’s, dreigt wel te worden opgehouden doordat het lang duurt om een vergunning te krijgen. LKAB denkt binnen een paar jaar klaar te staan, maar een vergunning vergt volgens Moström al gauw tien tot vijftien jaar. De EU hamert sinds enige tijd ook op het versnellen van deze procedures.