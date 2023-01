Aandelenbeurzen Azië overwegend in het groen

De aandelenbeurzen in Azië gingen vrijdag overwegend omhoog, geholpen door de koerswinsten op Wall Street een dag eerder na de Amerikaanse inflatiecijfers. In Tokio stond de Nikkei-index wel in het rood. De aandacht van beleggers ging onder meer uit naar gegevens over de Chinese handel.

De Nikkei eindigde 1,3 procent in de min. Fast Retailing, het moederbedrijf van kledingketen Uniqlo, werd bijna 8 procent lager gezet vanwege tegenvallende kwartaalresultaten. Een dag eerder verloor de Japanse onderneming ook al terrein.

De Hang Seng-index in Hongkong stond tussentijds 0,3 procent hoger en de beurs in Shanghai ging 0,5 procent vooruit. De export van China is in december opnieuw gedaald door een zwakkere buitenlandse vraag. De uitvoer zakte met 9,9 procent op jaarbasis. Ook de import van de tweede economie van de wereld ging omlaag, mede door de coronaproblemen in het land. De Chinese uitvoer kromp met 7,5 procent vergeleken met een jaar eerder.

In Seoul klom de Kospi 0,9 procent. De Zuid-Koreaanse centrale bank heeft de rente verder verhoogd in de strijd tegen de inflatie. De All Ordinaries in Sydney liet een plus van 0,7 procent zien.