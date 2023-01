AEX zet opmars voort, Air France-KLM wint na koopadvies

De AEX-index op het Damrak zette vrijdag de opmars voort, onder aanvoering van betaalconcern Adyen en chipbedrijf ASMI. Bij de middelgrote bedrijven was Air France-KLM de grote winnaar. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie profiteerde onder meer van een koopadvies door de Zwitserse bank UBS en positief nieuws uit de Amerikaanse luchtvaartsector.

Beleggers kijken daarnaast uit naar de kwartaalcijfers van de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, BNY Mellon en Wells Fargo, die later op de dag naar buiten komen. Daarmee wordt het cijferseizoen op Wall Street geopend.

In de kwartaalrapporten van de banken zal met name worden gelet op de prestaties bij het zakenbankieren. Vanwege de onrust op de beurzen door de renteverhogingen van centrale banken tegen de hoge inflatie zijn er veel minder beursgangen geweest. Ook aan het fusie- en overnamefront gaan de zaken minder. Daarnaast zijn beleggers benieuwd wat de banken zullen zeggen over de verwachtingen voor de toekomst.

De AEX boekte rond het middaguur een winst van 0,8 procent op 747,53 punten. De MidKap kreeg er 1 procent bij op 1000,12 punten. De beurs in Parijs klom 0,5 procent. De DAX in Frankfurt steeg 0,3 procent, na een sterker dan verwachte groei van de Duitse economie in 2022. Londen klom 0,4 procent. De Britse economie wist in november nipt te groeien, terwijl er was gerekend op een krimp.

Adyen en ASMI stegen respectievelijk 3 procent en 2,4 procent. Staalconcern ArcelorMittal, chipbedrijf Besi en chipmachinemaker ASML wonnen meer dan 1 procent. Platenlabel UMG voerde de schaarse dalers aan in de AEX, met een min van 0,8 procent. Verzekeraar NN Group daalde 0,4 procent na een adviesverlaging door de Britse bank HSBC.

In de MidKap steeg Air France-KLM bijna 7 procent. Naast UBS werden ook de analisten van Davy positiever over het aandeel. Ook liftte het aandeel mee op de sterke koerssprong van American Airlines. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij won donderdag bijna 10 procent op Wall Street na een verhoging van de winstverwachting.

De euro was 1,0837 dollar waard, tegen 1,0820 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 79,19 dollar per vat. Brentolie kostte ook 1 procent meer, op 84,83 dollar per vat.