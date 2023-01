Beursdag met kwartaalcijfers grote banken VS

De beurshandel zal vrijdag voor een groot deel in het teken staan van de kwartaalcijfers van de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, BNY Mellon en Wells Fargo. Daarmee wordt het cijferseizoen op Wall Street geopend.

De aandacht van beleggers zal daarbij onder meer uitgaan naar de prestaties bij het zakenbankieren. Vanwege de onrust op de beurzen door de renteverhogingen van centrale banken tegen de hoge inflatie zijn er veel minder beursgangen geweest. Ook aan het fusie- en overnamefront gaan de zaken minder. Daardoor zien banken de inkomsten uit het adviseren rond beursgangen en fusies onder druk staan. Daarnaast zal worden gelet op de verwachtingen voor de toekomst.

Naast de Amerikaanse banken worden ook kwartaalberichten gepubliceerd van de grote vermogensbeheerder BlackRock, zorgverzekeraar UnitedHealth en luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines.

Later op de dag komen ook nog voorlopige gegevens over de groei van de Duitse economie in heel 2022. De economie van het Verenigd Koninkrijk is volgens het Britse nationale statistiekbureau in november met 0,1 procent gegroeid in vergelijking met een maand eerder. Er was juist op krimp gerekend.

Op de aandelenbeurzen in New York en Europa waren donderdag winsten te zien, na de inflatiecijfers uit de Verenigde Staten. De Amsterdamse AEX-index won 0,4 procent tot 741,90 punten. De hoofdgraadmeters op Wall Street klommen tot 0,6 procent. De financiële markten in Azië stonden vrijdag overwegend in het groen.

Bij de bedrijven op Beursplein 5 kan verzekeraar NN Group in beweging komen door een adviesverlaging van HSBC. De Britse bank verlaagde het beleggingsadvies voor NN van kopen naar houden.

Verder meldde persbureau Bloomberg op basis van bronnen dat de productie van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) bij de grote installatie Prelude van Shell voor de westkust van Australië is hervat. De productie werd vorige maand stilgelegd vanwege een brand. Prelude is goed voor bijna een derde van de totale lng-productie van Shell in Australië.

De euro noteerde vrijdagochtend 1,0834 dollar, tegen 1,0820 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd iets goedkoper op 78,28 dollar per vat. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 83,81 dollar per vat.