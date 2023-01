Duitse economie groeide in 2022 met 1,9 procent

De Duitse economie is vorig jaar met 1,9 procent gegroeid. De grootste economie van de eurozone is daarmee veerkrachtiger gebleken dan verwacht. Economen hadden vooraf gerekend op een groeicijfer van 1,8 procent. In 2021 kende de belangrijke handelspartner van Nederland nog een economische groei van 2,6 procent.

Het Duitse statistiekbureau Destatis, dat het jaarcijfer vrijdag publiceerde, zal op een later tijdstip het exacte cijfer over het vierde kwartaal bekendmaken. Wel gaf het statistiekbureau aan dat de Duitse economie in het vierde kwartaal naar verwachting is gestagneerd, na de verrassende groei van 0,4 procent in het derde kwartaal.

De problemen door de gestegen energieprijzen en de onzekerheid als gevolg van de oorlog in Oekraïne zorgden afgelopen jaar voor veel onrust in Duitsland. In de afgelopen maanden nam het pessimisme bij bedrijven en consumenten echter af en groeide de hoop dat een eventuele recessie veel minder ernstig zal zijn dan gevreesd.

Dat komt vooral doordat het risico op energietekorten in Duitsland deze winter is afgenomen door het milde weer en de volle gasopslagen. Ook heeft de Duitse overheid miljarden uitgetrokken om huishoudens en bedrijven te helpen met de stijgende energiekosten.