Eerste Boeing 737 MAX in China weer in gebruik sinds 2019

Een vliegtuig van het type Boeing 737 MAX heeft na vier jaar weer zijn eerste passagiersvlucht in China gemaakt. Dit type werd in dat land sinds maart 2019 aan de grond gehouden na dodelijke crashes in Indonesië en Ethiopië. In de rest van de wereld was het vliegtuig wel al in gebruik genomen.

De vlucht betrof een binnenlandse reis van luchtvaartmaatschappij China Southern Airlines en vloog van Guangzhou naar Zhengzhou, volgens gegevens van de website FlightRadar24 waarop mensen vluchten kunnen volgen. Met de vlucht is China de laatste grote economie die weer met de MAX-vliegtuigen vliegt.

De 737 MAX is het best verkochte model van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing. Voor de vliegtuigcrashes in Indonesië en Ethiopië, waarbij honderden mensen om het leven kwamen, zou China 97 vliegtuigen van het type hebben gehad. Inmiddels is China Southern Airlines de grootste Chinese klant voor het model, met 50 bestelde vliegtuigen waarvan 34 al zijn geleverd. Volgens Boeing zijn er nog 138 vliegtuigen in de maak voor Chinese luchtvaartmaatschappijen.

De afgelopen tijd herstelde de vraag naar binnenlandse reizen omdat de strenge coronabeperkingen in het land onlangs werden opgeheven. De rest van de wereld nam de MAX sinds het einde van 2020 weer in gebruik. Dat was nadat er aanpassingen waren gedaan aan het vliegtuig en de pilotenopleiding.